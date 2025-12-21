SportTorino
La Reale Mutua Basket Torino mette la sesta, battuta Bergamo
Festa doppia per il capitano Matteo Schina, che ha raggiunto i 1000 punti con Torino.
TORINO – Partita senza storia tra la Reale Mutua Basket Torino e la Gruppo Mascio Bergamo. Torino infila così la sesta vittoria di fila e certifica di aver davvero cambiato marcia.
I gialloblu mettono subito le cose in chiaro, allungano dal primo periodo e non tolgono mai il piede dall’acceleratore, fino all’ultimo quarto, quando Bergamo riesce a segnare un piccolo ritorno, ma a quel punto la partita è già in cassaforte.
99-66 il finale per Torino che porta cinque uomini in doppia cifra: Teague 17, Allen 16, Severini 16, Cusin 12, Schina 12. Festa doppia per il capitano Matteo Schina, che ha raggiunto i 1000 punti con Torino.
