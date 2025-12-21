AlessandriaSport
Basket, Derthona vince anche a Cremona
Il finale è 71-76
CREMONA – Ottima prova della Bertram Derthona, che si impone fuori casa sul campo della Vanoli Basket Cremona e si mantiene così nelle zone alte della classifica di serie A1.
I ragazzi di Tortona partono bene e restano concentrati per tutto il match, riuscendo anche a contenere il prepotente ritorno di Cremona nell’ìultimo quarto. Il finale è 71-76
