Basket, Derthona vince anche a Cremona

Il finale è 71-76 

CREMONA – Ottima prova della Bertram Derthona, che si impone fuori casa sul campo della Vanoli Basket Cremona e si mantiene così nelle zone alte della classifica di serie A1.

I ragazzi di Tortona partono bene e restano concentrati per tutto il match, riuscendo anche a contenere il prepotente ritorno di Cremona nell’ìultimo quarto. Il finale è 71-76

