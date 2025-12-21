Cuneo lotta ma cade 3-0 contro Civitanova

CUNEO – Nell’ultimo incontro del 2025, la MA Acqua S.Bernardo Cuneo è stata sconfitta 3-0 dalla Cucine Lube Civitanova. I biancoblù hanno dato il massimo, giocando un primo set molto combattuto, ma poi la squadra marchigiana ha preso il controllo del match, sfruttando errori decisivi dei padroni di casa e imponendo il proprio ritmo.

Cuneo ha mostrato grinta soprattutto all’inizio, tenendo il passo di Civitanova e lottando punto su punto, ma la difficoltà nella ricezione e a muro ha limitato le possibilità di rimonta. I marchigiani hanno messo pressione con servizi efficaci e attacchi precisi, allungando nei set successivi fino a chiudere la partita in tre set.

Tra le note negative, la prestazione sottotono di Ivan Zaytsev, sostituito a fine secondo set, che ha faticato a entrare in partita. Nonostante ciò, la squadra ha dimostrato compattezza e buona organizzazione.