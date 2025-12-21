CUNEO – Marta Bassino, intervistata sulle piste di coppa del Mondo in Alta Badia da Sky, è apparsa sorridente ed ha fatto il punto sul brutto infortunio che la sta tenendo a lungo lontano dalle gare.
L’atleta cuneese ha riportato la frattura del piatto tibiale della gamba sinistra dopo una caduta in allenamento in Val Senales e sta affronando il lungo periodo di recupero. Vederla con gli sci, anche se non ai piedi, è comunque un’immagine che fa ben sperare per la campionessa piemontese.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese
Cronaca1 giorno fa
Idranti e lacrimogeni al corteo di protesta dell’Askatasuna
Cittadini1 giorno fa
Corteo di protesta contro lo sgombero Askatusuna: gli aggiornamenti
Cronaca3 giorni fa
Lancio della bici dai Murazzi, i giudici: “Nessun reale pentimento”. Confermati 14 anni a Sara Cherici
Torino2 giorni fa
Torino: i militanti di Askatasuna si preparano al grande corteo di protesta, che partirà da Palazzo Nuovo
Cronaca2 giorni fa