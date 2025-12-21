Seguici su
Gabriele Farina

Pubblicato

3 secondi fa

il

CUNEOMarta Bassino, intervistata sulle piste di coppa del Mondo in Alta Badia da Sky, è apparsa sorridente ed ha fatto il punto sul brutto infortunio che la sta tenendo a lungo lontano dalle gare.

L’atleta cuneese ha riportato la frattura del piatto tibiale della gamba sinistra dopo una caduta in allenamento in Val Senales e sta affronando il lungo periodo di recupero. Vederla con gli sci, anche se non ai piedi, è comunque un’immagine che fa ben sperare per la campionessa piemontese.

