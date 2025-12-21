Le lacrime e l’emozione di Giovanni Franzoni che dedica il suo podio a Matteo Franzoso

VAL GARDENA – Lo sciatore azzurro Giovanni Franzoni ha raggiunto il suo primo podio in carriera in Coppa del Mondo ottenendo il terzo posto nel superG di Val Gardena.

Lo sciatore azzurro ha voluto dedicare il suo risultato a Matteo Franzoso, il compagno di squadra morto per un incidente in allenamento con la squadra azzurra in Cile, sia subito dopo l’arrivo alzando le braccia al cielo, sia nelle interviste nel dopo gara.

E’ stata una cosa da fuori di testa. Non a caso è accaduto in Italia, questa è per Matteo Franzoso, lui ci ha guardato da lassù. Da quando è successo ho detto che scierò con lui per tutta la vita. Gli dedico il podio, è stato il mio compagno di stanza per anni e la dedico a lui. Ho trasformato la tristezza in cattiveria agonistica.