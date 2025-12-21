MeteoPiemonte
Piemonte, maltempo in arrivo: allerta gialla per neve fino a bassa collina da domani
Peggioramento soprattutto a ovest e nel Cuneese
TORINO – Il Piemonte si prepara a una nuova fase di maltempo che interesserà la regione nelle prossime ore, con piogge diffuse e nevicate in progressivo aumento. Le prime precipitazioni, deboli o localmente moderate, stanno già coinvolgendo il settore occidentale, mentre sul resto della regione i fenomeni risultano più sporadici. La neve è attesa inizialmente oltre i 1.200-1.300 metri.
Dal pomeriggio di domani la situazione è destinata a peggiorare. L’arrivo di una vasta area di bassa pressione sul Mediterraneo occidentale porterà un rinforzo dei venti e precipitazioni più intense e persistenti, soprattutto sul Piemonte occidentale e sul basso Piemonte. In questa fase la quota neve scenderà sensibilmente: sulle Alpi Marittime intorno ai 1.000 metri, mentre tra Alpi Liguri, basso Cuneese e Langhe i fiocchi potranno spingersi localmente fino a 500-700 metri tra la sera e la prima mattina di martedì.
Sono attese nevicate abbondanti in montagna, con accumuli che potranno raggiungere i 70-80 centimetri oltre i 1.500 metri su Alpi Liguri e Marittime. Non si escludono accumuli significativi anche a quote collinari, fino a 30-40 centimetri, in particolare su Langhe e basso Cuneese. Per queste zone Arpa ha emesso un bollettino di allerta meteo gialla per neve.
Le condizioni meteorologiche resteranno perturbate anche nella giornata di martedì, con piogge e nevicate diffuse, più intense sui settori occidentali e sud-occidentali della regione. Nel corso della giornata è prevista una graduale risalita della quota neve, che tornerà a superare i 1.000-1.200 metri nel pomeriggio, mentre un miglioramento parziale potrebbe interessare il Piemonte settentrionale.
