MeteoPiemonte
Neve e maltempo: chiusa la statale del Colle della Maddalena
Stop al traffico sulla SS21 tra Argentera e il confine di Stato a partire da questa sera
PIEMONTE – A causa delle condizioni meteorologiche avverse, a partire dalle ore 20:00 di oggi, domenica 21 dicembre, sarà chiusa al transito la strada statale 21 “del Colle della Maddalena” nel tratto compreso tra Argentera, al chilometro 53,330, e il Confine di Stato, al chilometro 59,708.
Il provvedimento è stato disposto in via precauzionale sulla base del Bollettino di Allerta n. 367/2025 diffuso da Arpa Piemonte e dell’evoluzione delle previsioni meteo, che indicano la presenza di neve al suolo in progressiva intensificazione a partire dalla serata. Le condizioni attese potrebbero compromettere la sicurezza della circolazione lungo uno dei collegamenti alpini più sensibili della provincia di Cuneo.
La chiusura resterà in vigore fino a cessata necessità. La riapertura della statale avverrà solo dopo il ripristino delle condizioni di piena sicurezza per gli utenti della strada, al termine delle verifiche e degli interventi necessari.
Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese