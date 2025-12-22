CronacaTorino
Ancora un bancomat fatto esplodere nella notte, questa volta a Borgaro Torinese
Il bottino sottratto è da quantificare
BORGARO TORINESE – Non è la prima volta che ci occupiamo dell’esplosione dei bancomat a opera di bande di ladri. Gli ultimi casi si erano verificati a Druento e, solo 4 giorni fa, l’ATM della BCC di Pianfei e Rocca de’ Baldi a Morozzo è stato fatto esplodere intorno alle 00:45, e i ladri hanno portato via circa 12.000 euro.
Questa volta è toccato ai residenti di piazza Europa a Borgaro Torinese essere svegliati di soprassalto a causa dell’esplosione, nella notte, dello sportello della filiale dell’Unicredit. Il bottino portato via dai malviventi non è stato ancora quantificato, ma di sicuro i danni alla struttura sono stati ingenti.
I carabinieri di Venaria Reale si stanno occupando del caso, sulle tracce dei malviventi.
Immagine di repertorio
