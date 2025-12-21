Torino, uomo rischia di essere trascinato via dal Po: salvato dalla Polizia di Stato

TORINO – Attimi di grande tensione nella serata di ieri a Torino, dove un uomo ha rischiato di essere trascinato via dalla forte corrente del fiume Po. Provvidenziale l’intervento della Polizia di Stato, che è riuscita a trarlo in salvo evitando conseguenze ben più gravi.

L’allarme è scattato in orario serale, quando alla Centrale Operativa della Questura di corso Vinzaglio è giunta una segnalazione che indicava la presenza di una persona in acqua all’altezza del ponte Balbis.

Giunti sul posto, gli agenti hanno immediatamente individuato l’uomo dal ponte: il corpo era in gran parte sommerso e l’unica cosa che lo teneva al riparo dalla corrente era la presa delle mani sulla riva. Una situazione critica, aggravata dal progressivo affievolirsi delle forze e dallo stato di semi-incoscienza in cui versava.

I poliziotti hanno avviato le operazioni di soccorso, riuscendo ad avvicinarsi sempre di più all’uomo fino ad afferrarlo e a portarlo definitivamente in salvo. Una volta raggiunta la battigia, la persona soccorsa è stata fatta salire a bordo della Volante, dove è stata riscaldata in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118.

L’uomo è stato poi trasportato in ospedale per le cure del caso.

