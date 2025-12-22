Maltempo in Piemonte con piogge intense e allerta gialla per neve: Trenitalia cancella alcuni treni

TORINO – Nuova fase di maltempo per la nostra regione, nelle prossime ore previste piogge diffuse e nevicate in progressivo aumento.

Come riportato da Arpa Piemonte, dal pomeriggio di oggi la discesa della struttura depressionaria sul Mediterraneo occidentale favorirà un’intensificazione della ventilazione e, di conseguenza, delle precipitazioni, che risulteranno forti e persistenti sul settore occidentale e, soprattutto, sul basso Piemonte.

La quota neve si abbasserà intorno a 1000 m sulle Alpi Marittime e a quote inferiori, localmente tra 500-700 m, su Alpi Liguri, basso Cuneese e Langhe tra la sera di oggi e il primo mattino di martedì. Sono pertanto attese abbondanti nevicate oltre i 1500 m su Alpi Liguri e Marittime, con locali accumuli di 70-80 cm; accumuli significativi, dell’ordine di 30-40 cm, saranno possibili a quote collinari su Alpi Liguri, basso Cuneese e Langhe.

Le condizioni rimarranno perturbate anche nella giornata di martedì, caratterizzata da precipitazioni diffuse, forti sui settori occidentale e sud-occidentale e moderate altrove; una parziale attenuazione dei fenomeni è attesa nel pomeriggio sul solo settore settentrionale. La quota neve sarà in nuovo progressivo aumento nel corso della mattinata, fino a superare i 1000-1200 m nel pomeriggio.

In relazione ai fenomeni attesi, il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso una allerta gialla per neve per oggi sul Piemonte sud-occidentale (zone E, F e G). Visto il peggioramento atteso dal pomeriggio di oggi Arpa consiglia di seguire con attenzione i prossimi aggiornamenti meteo e del Bollettino di allerta.

Treni cancellati

Intanto, Trenitalia fa sapere che a seguito dell’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile, oggi lunedì 22 dicembre l’offerta commerciale è riprogrammata. Sono previste cancellazioni per alcuni treni del Regionale nel tratto tra Fossano e Limone.

