Seguici su

MeteoPiemonteTrasporti

Maltempo in Piemonte con piogge intense e allerta gialla per neve: Trenitalia cancella alcuni treni

Cancellati alcuni treni regionali

Pubblicato

3 minuti fa

il

TORINO – Nuova fase di maltempo per la nostra regione, nelle prossime ore previste  piogge diffuse e nevicate in progressivo aumento.

Per approfondire:

Come riportato da Arpa Piemonte, dal pomeriggio di oggi la discesa della struttura depressionaria sul Mediterraneo occidentale favorirà un’intensificazione della ventilazione e, di conseguenza, delle precipitazioni, che risulteranno forti e persistenti sul settore occidentale e, soprattutto, sul basso Piemonte.

La quota neve si abbasserà intorno a 1000 m sulle Alpi Marittime e a quote inferiori, localmente tra 500-700 m, su Alpi Liguri, basso Cuneese e Langhe tra la sera di oggi e il primo mattino di martedì. Sono pertanto attese abbondanti nevicate oltre i 1500 m su Alpi Liguri e Marittime, con locali accumuli di 70-80 cm; accumuli significativi, dell’ordine di 30-40 cm, saranno possibili a quote collinari su Alpi Liguri, basso Cuneese e Langhe.

Le condizioni rimarranno perturbate anche nella giornata di martedì, caratterizzata da precipitazioni diffuse, forti sui settori occidentale e sud-occidentale e moderate altrove; una parziale attenuazione dei fenomeni è attesa nel pomeriggio sul solo settore settentrionale. La quota neve sarà in nuovo progressivo aumento nel corso della mattinata, fino a superare i 1000-1200 m nel pomeriggio.

In relazione ai fenomeni attesi, il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso una allerta gialla per neve per oggi sul Piemonte sud-occidentale (zone E, F e G). Visto il peggioramento atteso dal pomeriggio di oggi Arpa consiglia di seguire con attenzione i prossimi aggiornamenti meteo e del Bollettino di allerta.

Treni cancellati

Intanto, Trenitalia fa sapere che a seguito dell’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile, oggi lunedì 22 dicembre l’offerta commerciale è riprogrammata. Sono previste cancellazioni per alcuni treni del Regionale nel tratto tra Fossano e Limone.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *