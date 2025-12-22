Sono stati manomessi gli ingressi degli uffici del Verde Pubblico a Torino, attaccati anche dei cartelloni

TORINO – Quanto accaduto è successo alcuni giorni fa, ma a denunciarlo oggi è l’assessore Francesco Tresso: si è verificato un vile attacco, come lo ha definito Tresso stesso, agli uffici del Verde Pubblico cittadino di via Padova 29, dove è stata manomessa la porta di ingresso e sono stati affissi dei cartelli.

Ho aspettato a comunicarlo, perché nello stesso giorno era in corso un intervento ben più grave per la Città, con lo sgombero di Corso Regina 47 e la militarizzazione di un quartiere.

L’attacco è vile, per più motivi.

Intanto perché anonimo, se hai coraggio rivendichi le tue azioni.

Poi perché l’effrazione era inutile, all’interno nulla è stato toccato e i cartelli sono stati affissi esternamente, ma è un segnale che suona come una minaccia: guarda che se vogliamo entriamo quando vogliamo.

Infine perché si attaccano gli Uffici, tecnici agronomi, forestali giardinieri… persone che degli alberi e del verde hanno fatto la loro ragione di vita professionale, e che quotidianamente lo curano con competenza ed entusiasmo. Nonostante le risorse che scarseggiano, i cambiamenti climatici che impongono scelte diverse, gli impedimenti burocratici che rendono più difficoltosa l’operatività.

I tecnici non sono politici, sono persone esperte che svolgono il loro lavoro, perché minacciarli?

Se la prendano con noi, col Sindaco e con l’Assessore, si confrontino su dati ed evidenze scientifiche, invece di cercare atti intimidatori come questo, vili appunto.

Sappiate che non ci intimidite, che sono orgoglioso di una squadra che lavora con passione e professionalità, non certo per me, ma per il bene comune della Città.