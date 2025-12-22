Producevano il mix drogante “sballo viola” falsificando ricette mediche: due denunciati a Torino

TORINO – Due giovani sono stati denunciati dalla polizia di Stato di Torino per concorso in falso e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

I fatti

Nell’ambito di un servizio di controllo del territorio, gli agenti di polizia hanno bloccato, all’esterno di una farmacia nel quartiere San Paolo di Torino, un diciannovenne che intendeva acquistare uno sciroppo.

Dalle ricostruzioni del personale della Questura di Torino, si è appurato che il giovane, in concorso con un ventenne con precedenti contro il patrimonio dimorante nel suo stesso stabile di Grugliasco, aveva in mente di fabbricare una pericolosissima miscela in voga tra i giovanissimi ottenuta combinando bevande gassate e sciroppi contenenti codeina, il cosiddetto “sballo viola”.

In seguito a una perquisizione eseguita nell’abitazione dell’altro ragazzo, sono stati rinvenuti un flacone dello stesso sciroppo, una ricetta contraffatta, oltre a un bilancino di precisione, una pistola giocattolo priva del tappo rosso e un passamontagna.

Da qui è scattata la denuncia.

Gli altri controlli della polizia

Nei giorni scorsi, si è svolto un controllo straordinario del territorio, in orario serale, nel quartiere San Paolo, coordinato dalla polizia di Stato e con la collaborazione di personale della guardia di finanza e dell’Arma dei carabinieri.

Il dispositivo, gestito dal Dirigente del Commissariato di zona “San Paolo”, ha consentito l’identificazione di oltre 100 persone ed il controllo di 8 esercizi commerciali, ubicati principalmente nell’area pedonale di piazza Sabotino, spesso oggetto di fenomeni di microcriminalità.

Qui, gli operatori hanno rinvenuto un taser, sequestrato a carico di ignoti. Due persone sono state trovate in possesso di una modica quantità di hashish e per questo sanzionate amministrativamente.

All’interno di una sala slot del quartiere sono stati identificati alcuni soggetti minori; per tale motivo, è stata comminata al titolare una sanzione da 13.333 € da personale della guardia di finanza.

