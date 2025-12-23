CronacaVerbano Cusio Ossola
A Domodossola sequestrati 72 chilogrammi di fuochi d’artificio
Il titolare del negozio era privo della licenza necessaria
DOMODOSSOLA – Sono stati sequestrati dalla guardia di finanza, e saranno distrutti, 72 chilogrammi di fuochi d’artificio trovati in un negozio di Domodossola, nel Verbano-Cusio-Ossola, che li vendeva pur essendo privo della necessaria licenza.
Si tratta di 58 confezioni delle cosiddette batterie da lancio a lunga gittata. Il titolare del negozio è stato segnalato alla procura di Verbania per le ipotesi di reato di commercio abusivo di materiali esplodenti e omessa denuncia della loro detenzione.
Solo ieri, invece, quasi sei chili di materiale pirotecnico illegalmente detenuto sono stati sequestrati dai carabinieri nel corso di una perquisizione domiciliare a Rosta, nel Torinese. A finire nei guai è stato un ambulante di 46 anni, residente nel comune alle porte di Torino, denunciato all’autorità giudiziaria.
