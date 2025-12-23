Arrestati nel Torinese padre e figlio che tenevano quasi quattro chili di hashish in casa

TORINO – Padre e figlio nascondevano quasi quattro chili di hashish in casa, a Samone (TO). Sono stati arrestati dai Carabinieri nel corso di controlli sul territorio per il contrasto dello spaccio di stupefacenti. Il figlio, ventenne, è stato fermato a bordo della sua auto: il nervosismo manifestato durante il controllo della vettura ha insospettito i militari, che hanno eseguito una successiva perquisizione a casa del giovane. Nell’abitazione in cui il ragazzo vive con il padre, i Carabinieri hanno trovato la droga in soggiorno, in un armadio sul balcone e dentro il microonde: i due tenevano in casa lo stupefacente già suddiviso in dosi destinate allo spaccio.

Padre e figlio sono stati quindi arrestati in flagranza di reato: sono gravemente indiziati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Su richiesta del pm della Procura di Ivrea, dopo la convalida di entrambi gli arresti, il figlio è stato collocato ai domiciliari.

