CuneoTrasporti
Chiuso questa mattina il Tunnel di Tenda per pericolo valanghe
Fino a che non saranno ripristinate le condizioni di piena sicurezza
CUNEO – ANAS comunica che, a causa del pericolo di valanghe sul versante francese, il tunnel di Tenda è chiuso al traffico in entrambe le direzioni. Le intense nevicate delle scorse ore avevano infatti determinato importanti accumuli al suolo, causando un pericolo valanghe. La chiusura è in vigore a tempo indeterminato fino a cessata necessità.
Il tunnel sarà riaperto al transito non appena saranno ripristinate le condizioni di piena sicurezza per l’utenza in transito.
