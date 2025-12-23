Seguici su

Chiuso questa mattina il Tunnel di Tenda per pericolo valanghe

Fino a che non saranno ripristinate le condizioni di piena sicurezza

Marco Lovisolo

Pubblicato

5 secondi fa

il

CUNEO – ANAS comunica che, a causa del pericolo di valanghe sul versante francese, il tunnel di Tenda è chiuso al traffico in entrambe le direzioni.  Le intense nevicate delle scorse ore avevano infatti determinato importanti accumuli al suolo, causando un pericolo valanghe. La chiusura è in vigore a tempo indeterminato fino a cessata necessità.

Il tunnel sarà riaperto al transito non appena saranno ripristinate le condizioni di piena sicurezza per l’utenza in transito.

