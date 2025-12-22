Ci scrive un lettore a proposito della situazione di scale mobili e ascensori della fermata Monte Grappa della Metro di Torino e in generale della manutenzione di tutta la Metro della città della Mole.

Sono rientrato da un lungo viaggio di lavoro in Asia con il mio bagaglio di 23 chlogrammi, pesato a imbarco di volo. Atterrato a Malpensa ho preso il bus per Torino Porta Susa. Arrivato alla Metro ho visto con piacere che Metro era ancora funzionante per cui sono salito in direzione Fermi. Fin qui tutto bene. Sono sceso a Monte Grappa e ho scoperto che al piano della banchina la scala mobile non era funzionante come capita con una una frequenza impressionante. Fortunatamente l’ascensore era funzionante e così sono riuscito ad arrivare al piano dei tornelli di accesso. A quel punto il disastro. La scala mobile per salire al livello strada non era funzionante come pure l’ascensore che riportava il cartello che allego alla mia mail. A quel punto mi sono preso i miei 23 chili di bagaglio e me li sono portati in Corso Monte Grappa tirando le dovute maledizioni a GTT. Però devo tristemente immaginare quello che sarebbe potuto capitare a una persona con rpoblemi di deambulazione o in carrozzina che avesse voluto utilizzare il mezzo pubblico che sarebbe dovuto rimanere praticamente imprigionato nella stazione delle Metro.

Sembra un problema completamente irrisolubile in una città come Torino …

Non ci sono parole per commentare la situazione.

Grazie del vostro interessamento

Per curiosità ho cercato su Google : situazione scale mobili e ascensori metro torino e l’intelligenza artificiale di Gemini mi ha spiegato che la situazione improbabile del servizio di GTT è nota anche all’Intelligenza Artificiale di Google:

La situazione di scale mobili e ascensori della metropolitana di Torino è spesso critica, con guasti frequenti legati soprattutto a pioggia e manutenzione, ma ci sono stati recenti ripristini, sebbene alcuni impianti restino fuori servizio, come quelli di Paradiso (interno) e Monte Grappa (esterno). Il problema principale è legato all’acqua che blocca i sensori di sicurezza, causando fermi diffusi, ma GTT lavora per ripristinare il servizio e ha anche progetti per sistemi “antipioggia” sulla Linea 1.

Punti Chiave:

Problemi Comuni: Pioggia, guasti elettrici e manutenzione sono le cause principali dei fermi, che possono bloccare molti impianti contemporaneamente, specialmente sulle scale esterne.

Aggiornamenti Specifici:

Paradiso (interno, direzione Bengasi): Fuori servizio (dati aggiornati).

Monte Grappa (esterno): Fuori servizio (dati aggiornati).

Altri Impianti: La situazione varia, ma è comune trovare impianti fermi, specialmente dopo eventi atmosferici.

Dove Controllare: Per informazioni in tempo reale, si consiglia di consultare il sito GTT per i percorsi della metropolitana e gli aggiornamenti sugli impianti.

Soluzioni Future: GTT sta implementando soluzioni per ridurre i problemi legati alla pioggia, con progetti per scale mobili “antipioggia”.

In Sintesi: La rete di risalita della metro di Torino soffre di continui disservizi, soprattutto durante i periodi piovosi, ma ci sono continui interventi di ripristino. Controllare sempre i canali ufficiali di GTT per sapere quali impianti sono operativi prima di recarsi in stazione.