Auto fuori strada a Pareto, nell’alessandrino: morta una donna, un altro passeggero in codice rosso

Nella serata di ieri, 24 dicembre

ALESSANDRIA – Una donna di 75 anni è morta in un incidente stradale a Pareto, in provincia di Alessandria. La vittima, a bordo di un’auto in compagnia del marito, è uscita di strada ed è finita in un dirupo nei boschi che costeggiano la strada. Il 118, giunto sul posto, li ha trovati in condizioni critiche e in stato di ipotermia. La donna è morta, ‘uomo invece è stato portato all’ospedale di Alessandria in codice rosso.

