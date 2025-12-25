Seguici su

Un uomo di 47 anni muore soffocato durante il pranzo della vigilia di Natale a Settimo Torinese

Si chiamava Giovanni Lopez

Sandro Marotta

Pubblicato

40 secondi fa

il

TORINO – Un uomo di 47 anni, di nome Giovanni Lopez, è morto nel primo pomeriggio di ieri, 24 dicembre, probabilmente soffocato. Ad intervenire e allertare il 118 sono stati i familiari, con cui l’uomo stava mangiando il pranzo della vigilia di Natale. Alcuni giornali ipotizzano che l’ostruzione delle vie respiratorie sia dovuta a una fetta di panettone andata di traverso.

Giunti sul posto, i sanitari hanno tentato la rianimazione, ma senza successo.

