Scontro tra due auto a Crodo, i conducenti rimangono intrappolati negli abitacoli

Intervenuti i vigili del fuoco con le cesoie

NOVARA – Ancora uno scontro in auto nei giorni di Natale. Questa volta è successo nella mattina di ieri sulla SS659 all’altezza di Crodo, nel novarese. Due auto si sono scontrate frontalmente e le persone al loro interno sono rimaste intrappolate nelle lamiere.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Domodossola e Baceno, che hanno lavorato con cesoie idrauliche per estrarre i due conducenti. I feriti sono stati portati all’ospedale e la strada è rimasta chiusa per qualche ora.

