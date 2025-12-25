Scontro tra due auto a Crodo, i conducenti rimangono intrappolati negli abitacoli

NOVARA – Ancora uno scontro in auto nei giorni di Natale. Questa volta è successo nella mattina di ieri sulla SS659 all’altezza di Crodo, nel novarese. Due auto si sono scontrate frontalmente e le persone al loro interno sono rimaste intrappolate nelle lamiere.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Domodossola e Baceno, che hanno lavorato con cesoie idrauliche per estrarre i due conducenti. I feriti sono stati portati all’ospedale e la strada è rimasta chiusa per qualche ora.

