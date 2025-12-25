Giaveno, i vigili del fuoco estraggono uomo con gamba schiacciata sotto la ruota dell’auto

GIAVENO – Stava tentando di mettere le catene alla ruota dell’auto, quando, per motivi ancora da accertare, una gamba è rimasta schiacciata sotto il veicolo. L’incidente è avvenuto nella giornata di oggi, giovedì 25 dicembre, in borgata Provonda a Giaveno.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco da Giaveno e Grugliasco con l’elicottero Drago 71. I pompieri hanno estratto l’uomo trasportato poi urgentemente dai sanitari del 118 Azienda Zero in ospedale in codice rosso.

Nonostante le ferite gravi, l’uomo non risulta in pericolo di vita. Sarà compito delle forze dell’ordine accertare l’esatta dinamica dell’incidente.

