Sviene al pranzo di Natale: intossicato dal monossido di carbonio, altre cinque persone in condizioni meno serie a Farigliano

Sei persone in ospedale a Farigliano per una sospetta intossicazione da monossido di carbonio durante il pranzo di Natale

Pubblicato

3 secondi fa

il

FARIGLIANO – Durante il pranzo di Natale, intorno alle 14:30 di oggi, giovedì 25 dicembre, un commensale è svenuto a tavola, destando la preoccupazione degli altri presenti. Chiamati i soccorsi in località Cornole di Farigliano, i vigili del fuoco hanno constatato l’intossicazione da monossido di carbonio, per motivi ancora da accertare.

Le condizioni dello svenuto sono particolarmente serie, trasportato in ambulanza all’ospedale di Mondovì. Anche le altre cinque persone presenti al pranzo sono state trasportate in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.

