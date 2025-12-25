Individuato il gruppo di progettazione per la rigenerazione urbana di Aurora e Barriera di Milano

TORINO – Prosegue il percorso di rigenerazione urbana che punta a ridisegnare i quartieri Aurora e Barriera di Milano, due aree al centro di un ampio progetto di riqualificazione promosso dalla Città di Torino. L’obiettivo è migliorare sicurezza, accessibilità e qualità della vita, accompagnando gli interventi con un dialogo costante con i residenti e, in particolare, con le giovani generazioni.

Questa mattina si è riunita la commissione di gara incaricata di valutare le proposte per l’affidamento della redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e del progetto esecutivo degli interventi. Il valore a base d’asta è di poco inferiore ai 600 mila euro. Alla selezione hanno partecipato dieci raggruppamenti.

La commissione, presieduta dal dirigente della Divisione Infrastrutture Alberto Cecca e composta, tra gli altri, dal professor Michele Bonino del Politecnico di Torino e dall’architetta Nina Bassoli della Triennale di Milano, ha individuato come migliore offerta quella presentata dal raggruppamento formato da LAND Italia, Sertec Engineering Consulting e Citec Italia. Prima dell’aggiudicazione definitiva, l’offerta dovrà ora superare le verifiche di congruità previste dalla procedura.

“Il percorso verso la trasformazione di Aurora e Barriera prosegue senza sosta – commenta l’assessora alla Rigenerazione Urbana, Carlotta Salerno -. L’individuazione del gruppo di progettazione da parte della commissione è una tappa fondamentale per proseguire nelle tempistiche che ci siamo dati. Non appena conclusi i dovuti passaggi amministrativi ci confronteremo con i progettisti e, insieme alle cittadine e ai cittadini, lavoreremo per restituire alla città quartieri più sicuri, accessibili e vivibili, dove l’arte e la creatività diventano strumenti di inclusione e partecipazione”.

