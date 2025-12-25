Il Lago dei cigni con l’aiuto dell’intelligenza artificiale: dal 9 all’11 gennaio al teatro Alfieri di Torino

TORINO – Dal 9 all’11 gennaio al Teatro Alfieri di Torino ci sarà “Il lago dei cigni”. Questa edizione porta la firma di Luciano Cannito, ispirata alla storica coreografia di Marius Petipa, e prodotta da Fabrizio di Fiore Entertainment per la Roma City Ballet Company.

Per la prima volta nella storia del balletto classico, l’intelligenza artificiale diventa protagonista della scena: attraverso un innovativo processo creativo, l’IA ricostruisce l’universo immaginifico del Principe Siegfried e della sua amata Odette, dando vita al castello, al bosco e al celebre lago con un linguaggio visivo mai visto prima.

Il Lago dei Cigni non racconta solo una favola romantica, ma parla di dualità, desiderio, libertà e destino. L’eterna lotta tra luce e oscurità si riflette nei personaggi e nelle loro metamorfosi. In questa versione ho voluto esplorare come un linguaggio contemporaneo — quello dell’Intelligenza Artificiale — possa amplificare la dimensione poetica del racconto senza snaturarne la classici.

I dettagli dello spettacolo:

Regia e Coreografia Luciano Cannito

Da Marius Petipa

Etoiles ospiti internazionali: Maria Yakovleva – Principal del Balletto dell’Opera di Budapest. Dinu Tamazlacaru – Principal dello StaatsBallett Berlin. Solisti e corpo di ballo Roma City Ballet Company. Con la partecipazione di Manuel Paruccini

Musica Pëtr Il’ič Čajkovskij.

