Neve sulla collina di Torino? C’è chi scia al colle della Maddalena

TORINO – La voglia di neve a Torino era talmente tanta che c’è chi ne ha approfittao per sciare. Non una passeggiata sugli sci di fondo in un parco cittadino (anche perchè in città la neve non è arrivata) ma una vera e propria discesa in collina.

A Superga e sul colle della Maddalena, a meno di 600 metri di altezza, si sono posati al suolo circa 10 cm di neve, sufficienti per inforcare gli sci e improvvisare una discesa per un breve tratto, come mostra chiaramente questo video.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese