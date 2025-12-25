SocietàTorino
Neve sulla collina di Torino? C’è chi scia al colle della Maddalena
Un video mostra uno sciatore sulla collina di Torino
TORINO – La voglia di neve a Torino era talmente tanta che c’è chi ne ha approfittao per sciare. Non una passeggiata sugli sci di fondo in un parco cittadino (anche perchè in città la neve non è arrivata) ma una vera e propria discesa in collina.
A Superga e sul colle della Maddalena, a meno di 600 metri di altezza, si sono posati al suolo circa 10 cm di neve, sufficienti per inforcare gli sci e improvvisare una discesa per un breve tratto, come mostra chiaramente questo video.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese
Cronaca2 giorni fa
Incendio nel magazzino di un supermercato PAM a Torino, in pieno centro
Spettacolo3 giorni fa
Claudio Baglioni chiude in piazza San Carlo a Torino il GrandTour La vita è adesso
Cronaca2 giorni fa
Scontro mortale sulla tangenziale di Torino: giovane di 22 anni muore tamponando un TIR vicino al casello di Bruere
Cuneo2 giorni fa
Continua l’abbondante nevicata su diverse zone del Piemonte: a Prato Nevoso accumulo in quota di tre metri – FOTO
Cronaca2 giorni fa