Cuorgné, muore l’uomo rimasto ustionato nell’incendio
Oggi proseguono le indagini del NIA per comprendere la dinamica.
CUORGNÉ – Non ce l’ha fatta l’uomo di 76 anni rimasto gravemente ferito nell’incendio divampato ieri mattina in un appartamento di via Trione. L’uomo, che aveva riportato ustioni sull’80% del corpo, è deceduto nelle ore successive al ricovero all’ospedale CTO di Torino, dove era stato trasportato in condizioni disperate.
Sul posto, ieri, sono intervenuti i vigili del fuoco di Cuorgnè, Ivrea, Castellamonte e Torino Centrale, oltre ai carabinieri della compagnia di Ivrea; oggi, insieme al nucleo investigativo antincendio (NIA), stanno proseguendo gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.
