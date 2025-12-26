In trasferta da Milano, tre persone rubano una borsa nel parcheggio di un supermercato di Vercelli

VERCELLI – Nei giorni scorsi la squadra mobile della questura di Vercelli aveva ricevuto una segnalazione relativa a un’auto sospetta, ritenuta collegata a una serie di furti. L’attenzione degli investigatori si è concentrata sul veicolo, monitorato nelle ore successive.

Poco dopo, al numero di emergenza 112 è arrivata la chiamata di una donna che aveva appena subito il furto della borsa nel parcheggio di un supermercato. Secondo quanto ricostruito, due uomini si erano avvicinati alla sua auto: uno l’aveva distratta con una scusa, mentre l’altro aveva approfittato del momento per sottrarre la borsa dal sedile anteriore. Subito dopo i due erano fuggiti a bordo di un’auto guidata da un terzo complice.

Ritenendo che il furto potesse essere collegato alla vettura già segnalata, gli agenti della squadra mobile e delle volanti hanno intercettato il mezzo, riuscendo a fermarlo poco dopo. A bordo viaggiavano tre cittadini residenti nel Milanese.

Le indagini successive hanno consentito di ricostruire il percorso effettuato dall’auto dopo il colpo. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno ripreso uno dei fermati mentre si liberava della borsa, poi ritrovata all’interno di un bidone della spazzatura lungo il tragitto. Durante la perquisizione del veicolo, inoltre, sono stati rinvenuti alcuni oggetti appartenenti alla vittima.

Alla luce degli elementi raccolti, per i tre uomini è scattato l’arresto. Il giudice ha disposto nei loro confronti la misura degli arresti domiciliari.

