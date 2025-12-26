Valanga a Bardonecchia, non ci sarebbero persone coinvolte

BARDONECCHIA – Momenti di paura oggi a Bardonecchia quando una valanga si è staccata nella zona del monte Jaffreau.

Secondo quanto si apprende, nessuna persona sarebbe rimasta coinvolta nella valanga. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco con un elicottero mentre sono in corso le operazioni di bonifica e messa in sicurezza del territorio.

Immagine di repertorio

Notizia in aggiornamento

