CronacaTorino
Valanga a Bardonecchia, non ci sarebbero persone coinvolte
In corso le operazioni di bonifica
BARDONECCHIA – Momenti di paura oggi a Bardonecchia quando una valanga si è staccata nella zona del monte Jaffreau.
Secondo quanto si apprende, nessuna persona sarebbe rimasta coinvolta nella valanga. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco con un elicottero mentre sono in corso le operazioni di bonifica e messa in sicurezza del territorio.
Immagine di repertorio
Notizia in aggiornamento
