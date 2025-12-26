CuneoMeteoTorino
Neve nel Cuneese nella notte di Santo Stefano: i video
Il Cuneese ricoperto di neve nella notte
CUNEO – La neve è tornata anche a in provincia di Cuneo nella notte di venerdì 26 dicembre. La quota della neve si spinge localmente fino a 350-400 metri sul Cuneese, stando a quanto comunica il meteorologo Andrea Vuolo.
A 1.800m di quota sono stati raggiunti i due metri di neve suolo presso la stazione nivometrica di Limone-Pancani (CN) in gestione da ArpaPiemonte.
