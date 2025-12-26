Torino, arrestati madre e figlio per spaccio grazie a YouPol

TORINO – Una segnalazione anonima arrivata tramite l’applicazione YouPol ha portato la Polizia di Stato all’arresto di una donna e di suo figlio, accusati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è avvenuta all’interno di un condominio del quartiere San Paolo.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la segnalazione indicava un’attività di spaccio condotta da due parenti. Gli accertamenti hanno consentito agli agenti di intervenire nell’abitazione della donna, dove sono stati rinvenuti circa 300 grammi complessivi di hashish e marijuana, due telefoni cellulari, materiale per il confezionamento delle dosi e 1.500 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Nel corso del controllo è sopraggiunto anche il figlio, che ha dichiarato di vivere con la madre. Tuttavia, in suo possesso è stato trovato un mazzo di chiavi riconducibile a un secondo appartamento, situato nello stesso stabile. All’interno di quest’ultimo alloggio gli agenti hanno sequestrato altri 350 grammi di hashish, bilancini di precisione e 1.700 euro in contanti.

Madre e figlio, che abitavano in due appartamenti distinti ma all’interno dello stesso condominio, sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’app YouPol

L’operazione conferma l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine, resa possibile anche attraverso strumenti digitali come YouPol. L’applicazione, attiva dal 2017, consente infatti di inviare segnalazioni in forma anonima alla Polizia di Stato per contrastare fenomeni come lo spaccio di droga e il bullismo, facilitando interventi tempestivi sul territorio.

