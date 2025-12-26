Senso unico alternato per lavori sulla Provinciale 98, previste attese per 10-15 minuti: ecco quando

TORINO – Per consentire le lavorazioni sul rilevato di accesso al ponte al km 0+800 della Strada Provinciale 98, lunedì 29 e martedì 30 dicembre e poi ancora mercoledì 7 e giovedì 7 gennaio a Sciolze, saranno possibili tempi di attesa più lunghi per il transito nel tratto a senso unico alternato.

A dipendenza dalle condizioni meteo, fanno sapere dalla Città Metropolitana di Torino, la ditta incaricata dei lavori per la manutenzione straordinaria dell’infrastruttura procederà al getto di calcestruzzo con betoncar lungo il rilevato. Nelle ore di lavorazione il passaggio delle autovetture avverrà con l’ausilio dei movieri, con possibili attese sino a 10-15 minuti.

