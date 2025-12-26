CronacaTorino
Torino: trovato il cadavere di un 70enne in un appartamento, era morto da giorni
Si indaga per stabilire le cause esatte della morte
TORINO – Sono in corso le indagini del caso per stabilire le cause del decesso di un uomo di 70 anni.
A dare l’allarme sono stati i vicini di casa, in via Bagnasco, dell’uomo che avevano sentito un forte odore provenire dall’appartamento del 70enne. Si erano inoltre resi conto che, pur suonando al campanello, non ricevevano alcuna risposta.
Sul posto sono interventi i vigili del fuoco e la polizia locale. Una volta entrati nell’appartamento, hanno trovato disordine e sentito un odore molto pungente. Poi la scoperta del corpo.
La scoperta è avvenuta oggi, ma l’uomo è probabilmente deceduto da giorni. Si escludono al momento la morte violenta e l’ipotesi di un suicidio.
