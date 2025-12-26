Volley femminile: Cuneo vince il derby con Pinerolo, Novara e Chieri entrambe vittoriose

PIEMONTE – Dalle sfide del Boxing day della serie A1 di volley femminile le piemontesi ne escono vittoriose tranne Pinerolo, che nel derby con Cuneo viene sconfitta in quattro set con il risultato di 24-26 25-19 25-15 25-23

Buoni risultati per Novara che vince in casa al Pala Igor contro Bergamo in rimonta per 25-23 23-25 18-25 25-18 e il decisivo tie break per 15-12.

Vittoriosa anche Chieri ’76 contro Busto Arsizio, che regola i conti fuori casa in 4 set: 20-25 31-33 25-19 22-25.

In classifica la prima piemontese è Novara in terza posizione (anche se ha una partita in più), segue Chieri ’76 in quarta posizione. Più distaccate le altre due piemontesi, con Pinerolo in decima posizione e Cuneo in terz’ultima o dodicesima posizione, a rischio retrocessione.

