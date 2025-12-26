Allerta gialla in Piemonte nel giorno di Santo Stefano, da domani torna il sole: le previsioni

TORINO – Il Piemonte si appresta a vivere le ultime fasi di maltempo che hanno portato precipitazioni abbondanti e copiose nevicate in montagna.

A Prato Nevoso il manto bianco ha raggiunto i tre metri al suolo, nella notte di Natale è arrivata la neve anche a Torino, sebbene solo nella zona collinare. Particolarmente interessato il Cuneese dove la neve è tornata, anche a in provincia, nella notte di venerdì 26 dicembre.

Il Centro Funzionale Arpa Piemonte ha emesso una allerta gialla per neve e valanghe valida per la giornata di oggi.

Le previsioni meteo

Secondo le previsioni di Arpa Piemonte, un’area di alta pressione si stabilirà tra le Isole Britanniche e l’Europa centrale per tutto il fine settimana, determinando tempo stabile e soleggiato sul Piemonte fino a lunedì. Nelle ore più fredde dei prossimi giorni sarà possibile la formazione di foschie o qualche banco di nebbia in pianura, e le minime torneranno localmente sotto lo zero.

In montagna invece le temperature saranno in deciso aumento, con zero termico che si manterrà a circa 3000 m nel fine settimana.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese