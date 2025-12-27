AmbientePiemonte
Castelletto Monferrato al vertice della raccolta differenziata in Piemonte
Con l’89,1% nel 2025 il paese dell’Alessandrino diventa un modello di sostenibilità ambientale
PIEMONTE – Castelletto Monferrato, piccolo centro di circa 1.500 abitanti in provincia di Alessandria, conquista il primo posto in Piemonte per la raccolta differenziata nel 2025, raggiungendo la significativa quota dell’89,1%. Un risultato che premia l’impegno collettivo della comunità e l’efficacia delle politiche ambientali adottate negli ultimi anni.
Alla base di questo primato vi è un forte senso civico da parte dei cittadini, che hanno dimostrato attenzione costante al rispetto delle regole e una spiccata sensibilità verso la tutela dell’ambiente e del territorio.
Determinante anche il ruolo dell’amministrazione comunale, che ha puntato con decisione su strategie ambientali coerenti, investendo nell’organizzazione dei servizi, nell’informazione e in un dialogo continuo con la popolazione.
Il traguardo raggiunto rappresenta non solo un motivo di orgoglio per Castelletto Monferrato, ma anche un esempio virtuoso per l’intero Piemonte e per tutti quei comuni che intendono intraprendere un percorso serio verso la sostenibilità.
