Giornata di sole in tutto il Piemonte: occasione perfetta per ammirare la neve caduta sulle montagne – FOTO

In forte risalita le temperature, con picchi a 14°

Col Basset, foto di Andrea da pagina Telegram Meteo in Piemonte - Andrea Vuolo

PIEMONTE – Splendono le montagne piemontesi nella giornata soleggiata di oggi, dopo le abbondanti nevicate dei giorni scorsi.

Da ammirare gli scorci di Pian Muné (CN), a 2 mila metri slm, o di Col Basset (TO) [foto in copertina].

Spettacolo nevoso anche da Bielmonte (BI) dopo l’abbondante nevicata natalizia che ha portato, in quota, fino a 60 centimetri di neve fresca sulle Prealpi biellesi. Qui le schiarite sono arrivate già giovedì 26 dicembre

Foto di Daniele Fistolera da pagina Facebook Andrea Vuolo – Meteo in Piemonte

Da Superga (TO) lo sguardo può andare su tutto l’arco alpino visibile innevato

Foto di 80970 Sari da gruppo Telegram Meteo in Piemonte – Andrea Vuolo

La situazione meteo oggi, 28 dicembre

In risalita le temperature e sole in tutta la regione, con zero termico a quote molto elevate (attorno ai 3 500 metri). In pianura gelate notturne, specie nelle aree rurali, con massime comprese tra 7/12°C con possibili picchi fino a 13/14°C in collina e su settori pedemontani.

