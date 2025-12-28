MeteoPiemonte
Giornata di sole in tutto il Piemonte: occasione perfetta per ammirare la neve caduta sulle montagne – FOTO
In forte risalita le temperature, con picchi a 14°
PIEMONTE – Splendono le montagne piemontesi nella giornata soleggiata di oggi, dopo le abbondanti nevicate dei giorni scorsi.
Da ammirare gli scorci di Pian Muné (CN), a 2 mila metri slm, o di Col Basset (TO) [foto in copertina].
Spettacolo nevoso anche da Bielmonte (BI) dopo l’abbondante nevicata natalizia che ha portato, in quota, fino a 60 centimetri di neve fresca sulle Prealpi biellesi. Qui le schiarite sono arrivate già giovedì 26 dicembre
Da Superga (TO) lo sguardo può andare su tutto l’arco alpino visibile innevato
La situazione meteo oggi, 28 dicembre
In risalita le temperature e sole in tutta la regione, con zero termico a quote molto elevate (attorno ai 3 500 metri). In pianura gelate notturne, specie nelle aree rurali, con massime comprese tra 7/12°C con possibili picchi fino a 13/14°C in collina e su settori pedemontani.
