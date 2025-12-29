Dalla NASA lo spettacolo dell’arco alpino piemontese innevato

TORINO – Dopo l’ultima fase di maltempo e le abbondanti nevicate dei giorni scorsi, è tornato a splendere il sole sul Piemonte e in particolare sulle montagne con temperature in risalita – fino a oltre 15°C sopra la media del periodo, addirittura 16°C a 1600m in Val di Susa – e zero termico a quote molto elevate (attorno ai 3 500 metri).

Ma lo spettacolo delle nostre montagne tutte innevate non si vede solo da terra, ma anche dal cielo. Per esempio nello scatto satellitare di ieri della NASA, condiviso sui social dalla pagina Centro Meteo Piemonte, che ritrae tutto l’arco alpino piemontese abbondantemente innevato, comprese le Langhe sopra i 600/700m di quota.

Le previsioni meteo

Secondo le previsioni meteo di Arpa Piemonte, tempo ancora stabile con cieli sereni anche oggi. Successivamente, il progressivo indebolimento di una struttura anticiclonica centrata sulle Isole Britanniche permetterà l’ingresso di correnti umide meridionali sulla regione.

Ciò porterà ad un progressivo aumento della nuvolosità per l’ultimo giorno dell’anno, ma senza precipitazioni significative associate. Poi, il nuovo prevalere di flussi secchi settentrionali associati a una profonda saccatura in avvicinamento da est, consentirà ampie schiarite nella seconda parte della giornata di Capodanno.

Le temperature massime saranno ancora decisamente oltre la media del periodo, in graduale calo nei giorni successivi; le minime, invece, grazie al forte raffreddamento notturno dovuto ai cieli tersi, sono attese diffusamente sotto gli zero gradi fino a martedì mattina. Possibile sviluppo di foschie e nebbie sulle pianure nelle ore più fredde.

