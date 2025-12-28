TORINO – La Reale Mutua Torino perde 74-69 contro Mestre nell’anticipo della 19a giornata di serie A2. Con questo rigulatato la Reale Mutua Basket Torino interrompe al “Taliercio” la sua striscia di sei vittorie consecutive. Torino soffre a rimbalzo e in attacco, resta in partita grazie a Allen e Massone ma non riesce a completare la rimonta nel finale.

Nonostante lo stop, il bilancio dell’andata resta positivo (10 vittorie su 19) e la stagione riparte domenica in casa contro Rimini

Tabellino:

Gemini Mestre – Reale Mutua Torino 74-69

(15-15, 26-16, 15-23, 18-15)

Gemini Mestre:

Aromando 13 (4/7, 1/3), Stewart Jr. 12 (5/9, 0/5), Bonacini 11 (4/5, 1/6), Bechi 10 (3/9, 1/1), Reggiani 10 (2/3, 2/4), Galmarini 9 (0/0, 3/4), Curry 8 (2/7, 1/5), Kadjividi Boussounka 1 (0/1, 0/0), Scarponi 0 (0/0, 0/1), Kazadi 0 (0/0, 0/0), Porcu 0 (0/0, 0/0), Bizzotto 0 (0/0, 0/0).

Tiri liberi: 7/11 – Rimbalzi: 37 (12+25; Galmarini 9) – Assist: 20 (Bechi 7).

Reale Mutua Torino:

Allen 20 (7/14, 1/2), Massone 19 (7/12, 1/3), Teague 14 (3/8, 2/8), Severini 5 (1/2, 1/1), Cusin 4 (2/2, 0/0), Schina 3 (0/1, 1/3), Stazzonelli 3 (0/1, 1/1), Bruttini 1 (0/4, 0/0), Tortù 0 (0/1, 0/0), Zucca 0 (0/0, 0/0).

Tiri liberi: 8/11 – Rimbalzi: 30 (7+23; Bruttini 7) – Assist: 13 (Massone 5).

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese