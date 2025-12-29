Giardini Madre Teresa di Calcutta di Torino: trovato con mille euro in contanti e quasi 200 pastiglie di Mdma, arrestato

TORINO – Un uomo di 29 anni è stato arrestato dalla polizia di Stato di Torino per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

I fatti

Durante i controlli effettuati nei giardini Madre Teresa di Calcutta di Torino, gli investigatori della Squadra Mobile hanno notato un gruppo di persone che bivaccavano, notando che una di queste stava contando del denaro. A quel punto due persone hanno iniziato a fischiare, con lo scopo di avvisare l’uomo della presenza dei poliziotti. Nonostante il tentativo di fuga, il ventinovenne è stato bloccato dagli agenti.

Perquisito, gli sono stati trovati indosso mille euro in contanti, oltre a 191 pastiglie di MDMA, 3 panetti di hashish e vari involucri di cocaina e marjuana oltre a un coltello ancora sporco di sostanza stupefacente.

La Procura della Repubblica ha richiesto e ottenuto la convalida dell’arresto.

