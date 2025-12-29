Frana sulla Provinciale 32 della Valle di Viù: la strada è stata riaperta al traffico

TORINO – Nella mattinata di ieri una frana ha interrotto la strada provinciale 32 della Valle di Viù. Si sono messi subito al lavoro tecnici e cantonieri della Direzione viabilità 1 della Città metropolitana di Torino. Il tratto interessato era quello immediatamente precedente il bivio per il Colle del Lys.

I tecnici di Città metropolitana di Torino hanno riaperto questa mattina il tratto della Sp 32 della Valle di Viù interessati dalla caduta dei massi sulla carreggiata.

La strada è stata riaperta a senso unico alternato, con temporanee sospensioni per il taglio di alberi pericolanti, procedure di ispezioni e disgaggio dei massi.

