Acqui Terme e la Rai insieme per dare spazio alle attrazioni della città

ACQUI TERME – Il 23 dicembre è stato firmato un Protocollo d’Intesa tra il Comune di Acqui Terme e la RAI, che avvia una collaborazione triennale per la promozione della città sui canali radiotelevisivi nazionali.

L’accordo, siglato dal Sindaco Danilo Rapetti e dall’AD RAI Giampaolo Rossi, non comporta costi diretti per il Comune e punta a rafforzare la visibilità di Acqui a livello nazionale e internazionale. Al centro dell’intesa ci sono tre asset strategici: il Premio Acqui Storia, il patrimonio UNESCO del Monferrato e l’identità termale terapeutica della città. Il Premio Acqui Storia viene riconosciuto come eccellenza culturale e strumento di valorizzazione della ricerca storica contemporanea. Rilevante anche il richiamo al riconoscimento UNESCO come elemento distintivo per il turismo. Infine, il patto valorizza le acque termali di Acqui per le loro proprietà curative. Le iniziative saranno definite tramite accordi attuativi dedicati.

“Le nostre acque termali rappresentano un patrimonio unico, con proprietà terapeutiche riconosciute fin dall’epoca romana – afferma il sindaco Danilo Rapetti – Vogliamo che la RAI ci aiuti a raccontare questa specificità, in un momento storico in cui stiamo lavorando per un rilancio complessivo del sistema termale acquese attraverso il Piano Strategico Integrato del Polo Termale dell’Acquese”.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese