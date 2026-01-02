Masserano, muore cadendo in un laghetto vicino a casa: aveva 73 anni

MASSERANO – Lo hanno rianimato per ore in pronto soccorso, ma per il 73enne Guido Perino non c’è stato nulla da fare. L’anziano, forse per un malore, è caduto nel tardo pomeriggio di ieri in un laghetto vicino alla sua abitazione in frazione San Giacomo a Masserano.

Immediata la chiamata dei soccorsi dai familiari dell’uomo. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che lo hanno ripescato dalle acque gelide e lasciato alle cure dei sanitari del 118. Perino non è sopravvissuto alle rigide temperature dell’acqua ed è probabilmente morto per l’ipotermia.

Perino lascia la moglie Immacolata e i figli Marco e Nicole, con le rispettive famiglie. Proprio la famiglia ringrazia i soccorritori giunti in aiuto “per la professionalità e l’impegno dimostrati”.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese