Era ferita e disorientata: una volpe si intrufola in un negozio di Santhià, salvata dai vigili del fuoco

Si era ferita a una zampa, era spaesata e infreddolita

34 minuti fa

il

SANTHIÀ – Sono circa le 19:30 del 3 gennaio quando la squadra del distaccamento volontario di Santhià viene chiamata per intervenire in un negozio.

Una volpe, infatti, si era intrufolata all’interno del locale situato in centro. Si era ferita a una zampa, era spaesata e infreddolita e probabilmente sperava di trovare un rifugio sicuro. I vigili del fuoco hanno quindi provveduto al recupero in sicurezza dell’animale che è stato curato.

