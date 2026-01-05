Era ferita e disorientata: una volpe si intrufola in un negozio di Santhià, salvata dai vigili del fuoco

SANTHIÀ – Sono circa le 19:30 del 3 gennaio quando la squadra del distaccamento volontario di Santhià viene chiamata per intervenire in un negozio.

Una volpe, infatti, si era intrufolata all’interno del locale situato in centro. Si era ferita a una zampa, era spaesata e infreddolita e probabilmente sperava di trovare un rifugio sicuro. I vigili del fuoco hanno quindi provveduto al recupero in sicurezza dell’animale che è stato curato.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese