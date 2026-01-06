SportTorino
Calcio Serie A: la Juventus trionfa fuori casa contro il Sassuolo, la partita finisce 0-3
Vittoria meritata per la Juventus
REGGIO EMILIA – Sfida al Mapei Stadium tra Sassuolo e Juventus: i bianconeri la vincono per 0-3.
La partita
La prima frazione vede il dominio della Juventus che costruisce tantissimo e finalizza con lo sfortunato intervento aereo di Muharemovic, autore dell’autogoal che dà il vantaggio ai bianconeri. Sfida nella sfida tra Yildiz e Muric, k.o. Thorstvedt: norvegese costretto a lasciare il campo il 39′ a causa del forte dolore alla spalla sinistra, frutto della brutta caduta in seguito a un contrasto con Koopmeiners.
Nel secondo tempo il Sassuolo viene travolto dai bianconeri. Dopo l’autogoal di Muharemovic, ci pensa David a servire l’assist per il raddoppio di Miretti (62′), poi sfrutta un retropassaggio errato di Idzes e firma il tris (63′). Riscatto immediato dopo il rigore sbagliato sabato scorso contro il Lecce. Una vittoria meritata per la Juventus che tiene il passo della Roma al quarto posto.
