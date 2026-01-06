Final Eight 2026 di basket femminile Serie A1: Derthona combatte e ci spera, ma la finale se la prende Schio

TORTONA – Si sono concluse le Final Eight 2026 di basket femminile che hanno assegnato la Coppa Italia di Serie A1 e Serie A2 e che si sono svolte dal 3 al 6 gennaio presso la Cittadella dello sport di Tortona.

Nella finalissima delle A2A Final Eight di Serie A1 è il Famila Wuber Schio a vincere la sua diciassettesima Coppa Italia battendo 79-72 l’Autosped G BCC Derthona. Per le Orange arriva il sesto titolo consecutivo al termine di una partita tirata fino alla fine.

La partita

Zandalasini realizza i primi sette punti di Schio, ma anche dall’altra parte l’impatto con la gara è più che positivo: i canestri di Fondren permettono alla squadra di casa di chiudere il primo quarto avanti 18-14. Badiane e Verona ristabiliscono la parità, poi Zandalasini mette la tripla del +4 e raggiunge Fondren a quota 10 punti. In doppia cifra nel secondo quarto anche Badiane, che segna ancora da tre punti. Leonardi risponde dall’angolo per pareggiare nuovamente, e all’intervallo Derthona è avanti grazie a un 7-0 conclusivo.

Il terzo periodo si apre con un controparziale di 6-0 e il sorpasso firmato Verona, poi il punteggio rimane a lungo in perfetto equilibrio. Schio torna ad avere un possesso pieno di vantaggio con un canestro di Keys, che conclude un quarto da 20-12. Due penetrazioni di Melchiori tengono la squadra di Cutugno a stretto contatto, poi Zandalasini trova due triple consecutive che spaccano in due la partita, dando alle campionesse in carica il primo vantaggio in doppia cifra della partita sul 67-57. Dall’altra parte risponde immediatamente Conte, ma le incursioni di Verona e un altro tiro dall’arco di Badiane non danno la possibilità di ricucire lo strappo.

La tripla del -5 di Fondren riacende Derthona con un minuto e mezzo da giocare, ma il successivo 0/2 ai liberi di Kunaiyi porta al decisivo canestro di Shepard dall’altra parte. Tocca a Verona chiudere la partita con un 1/2 dalla lunetta, che fissa il punteggio sul 79-72 e sancisce definitivamente il successo di Schio.

Cecilia Zandalasini vince il premio di MVP con una prestazione da 21 punti, 8/10 al tiro (4/5 sia da due che da tre punti) e 25 di valutazione. In doppia cifra anche Verona e Badiane con 15 punti e Shepard con 16 e 8 rimbalzi. Dall’altra parte non bastano 20 punti di Fondren, 18 di Conte e 17 con 20 rimbalzi di Kunaiyi.

(Foto Elio Castoria)

