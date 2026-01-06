Final Eight 2026 di basket femminile Serie A2: Trionfo di Matelica, Alpo sconfitta in finale

TORTONA – È Halley Thunder Matelica ad aggiudicarsi le A2A Final Eight di Serie A2 battendo 67-56 Ecodent Alpo. Per la squadra allenata da Matassini è la prima affermazione in una Coppa Italia di categoria.

La partita

Halley Thunder Matelica – Ecodent Alpo 67 – 56 (17-8, 38-29, 50-41, 67-56)

Gregori realizza i primi cinque punti della finale, poi Pilakouta muove il punteggio per Matelica e apre un parziale di 11-0. La lunga cipriota arriva a otto punti nel primo quarto con il canestro del +10, poi arriva in doppia cifra personale con un tiro dalla media. Alle triple di Peresson e Rosignoli rispondono Bacchini e Cabrini, poi Parmesani mette due canestri in fila per riportare Alpo in singola cifra di svantaggio. Offor chiude con gli ultimi due canestri del primo tempo per la Thunder, fissando il punteggio sul 38-29.

Parmesani è la prima a raggiungere la doppia cifra per la squadra di Soave, ma i suoi canestri in avvio di terzo periodo non bastano a ridurre il divario. Pilakouta torna a segnare il nuovo massimo vantaggio sul +12, ma è ancora Parmesani a ispirare il rientro di Alpo all’inizio dell’ultimo quarto.

Gregori rimette un solo possesso di distanza con sette minuti da giocare, ma Cabrini respinge il tentativo di rientro avversario con la tripla del nuovo +8. Matelica sigilla il risultato prima dell’ultimo minuto, con il quarto canestro da tre punti di Cabrini e una grande difesa di Bacchini, che poi fissa il punteggio sul 67-56 con un 2/2 ai tiri liberi.

Premio di MVP per Pilakouta, che chiude con 17 punti, 6 rimbalzi, 7 assist e 27 di valutazione. Protagoniste anche Cabrini e Bacchini con 14 punti e Gramaccioni con 12. Per Alpo non bastano 23 punti di Parmesani e 10 di Gregori.

(Foto Elio Castoria)

