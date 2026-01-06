Arriva il Daspo per due padri coinvolti a fine agosto 2025 nella rissa al termine di una partita di calcio a Collegno

COLLEGNO – A Collegno (TO) lo storico torneo di calcio giovanile SuperOscar del 31 agosto 2025 si era trasformato nel far-west. Al campo sportivo “Paradiso” si erano affrontate Carmagnola e Volpiano under 14: al triplice fischio che aveva decretato la vittoria dei primi per 1 a 0, era iniziata una lite tra un paio di giocatori, nata da un’esultanza di troppo. Da lì, il parapiglia: erano intervenuti allenatori e dirigenti, fino a che il padre di un ragazzino del Carmagnola era entrato in campo scavalcando la rete divisoria e ha aggredito con calci e pugni il portiere della squadra avversaria, tredicenne, costringendolo al ricovero in ospedale.

Il papà di un altro tesserato era invece già presente in campo in quanto dirigente del Volpiano, e anche lui aveva partecipato alla rissa.

Nei giorni scorsi, la Questura di Torino ha deciso per l’adozione del Daspo di divieto di accesso a tutti gli impianti sportivi calcistici per entrambi i genitori. Le condotte gravi e violente, dalle quali scaturivano lesioni personali in danno dei giovani atleti coinvolti, erano già sanzionate dalla giustizia sportiva con un anno di squalifica. Rispettivamente, il padre che ha scavalcato la rete per entrare in campo è stato sanzionato con 1 anno di Daspo, l’altro con 2 anni.

