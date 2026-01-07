Vasto incendio nei boschi di Crevoladossola, denunciata una donna francese senza fissa dimora

VCO – Intorno alle 16 di ieri è scattato l’allarme per un vasto incendio sulle alture di Crevoladossola. Il rogo ha interessato una area boschiva compresa tra le frazioni montane di Simbo, Scezza e Clusone.

A causa dell’incendio, al cui spegnimento hanno lavorato per ore i vigili del fuoco del Comando provinciale del Vco e gruppi di Aib di tutta l’Ossola, sono andati distrutti diversi ettari di bosco.

Secondo quanto si apprende, per il rogo sarebbe stata fermata, dai carabinieri forestali, una ragazza francese senza fissa dimora in Italia. La donna, che ha anche qualche precedente per furto di vestiti, avrebbe riferito di aver acceso il fuoco per segnalare la sua posizione nel bosco dopo essersi persa, senza però voler appiccare un incendio. Si era inoltrata nella vegetazione convinta di poter raggiungere da lì la stazione ferroviaria. La donna è stata denunciata e accompagnata in ospedale a Domodossola, sono in corso accertamenti sul suo stato di salute soprattutto mentale.

