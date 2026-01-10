Rischio valanghe alto: escursionista travolto a Pragelato, slavina anche a Giaveno

PRAGELATO – Rischio valanghe in forte aumento, anche a causa delle raffiche di vento che stanno colpendo la regione.

A Pragelato un uomo è stato travolto da una slavina. L’immediato l’allarme lanciato dagli amici che erano con lui ha salvato la vita dell’escursionista. Anche in questo caso i soccorsi non sono potuti giungere via elicottero per via del forte vento.

Sempre nella giornata di oggi, sul monte Aquila, a Giaveno, si è staccata un’altra slavina. Questa volta, per fortuna, nessuno è stato coinvolto.

