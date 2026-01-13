Atterrati a Ciampino Mario Burlò e Alberto Trentini, dopo la liberazione dal carcere di Caracas

CIAMPINO – Sono rientrati in Italia questa mattina Alberto Trentini e Mario Burlò, i due italiani detenuti in Venezuela e liberati ieri, 12 gennaio. L’aereo che li ha riportati nel Belpaese è partito da Caracas ed è atterrato a Ciampino. Ad accoglierli c’erano la premier Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Prima di loro sono arrivati la madre di Trentini e l’avvocata Alessandra Ballerini.

Mario Burlò, imprenditore torinese cinquantaduenne, è stato detenuto insieme a Trentini per 14 mesi nelle prigioni venezuelane. Ieri in un video mandato in onda sul Tg1, Burlò aveva ringraziato «governo, ambasciatore, arcivescovo e tutte le autorità che hanno riportato me e Alberto in libertà».

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese