Tempo stabile in Piemonte, ma nel fine settimana la perturbazione atlantica porta piogge intense e neve

TORINO – Dopo l’ondata di freddo che aveva caratterizzato la settimana precedente, negli ultimi giorni in Piemonte si era registrato un aumento delle temperature su tutte le aree alpine piemontesi.

Come riportato dal meteorologo Andrea Vuolo, il Piemonte è attualmente interessato da un modesto campo di alta pressione che garantisce condizioni meteorologiche stabili e abbastanza soleggiate, in un contesto termico più mite rispetto alla scorsa settimana. Tra oggi e domani il cielo si manterrà parzialmente nuvoloso, con maggiori annuvolamenti sulle aree appenniniche al confine con la Liguria e sulle pianure più orientali, specie nell’Alessandrino, e domani nubi basse in maggiore estensione e persistenza anche ad Astigiano, Vercellese, Novarese e Verbano con deboli pioviggini sparse e velature in ispessimento altrove.

Dal punto di vista delle temperature, su pianure e aree di bassa collina, i valori minimi notturni si manterranno compresi tra -3 e +2°C e quelli massimi pomeridiani tra 5 e 9°C.

Dal weekend, continua Vuolo, si intravede invece un graduale cambiamento della circolazione per l’arrivo di una perturbazione atlantica – associata ad un’estesa saccatura alimentata da masse d’aria di matrice polare-marittima – che, soprattutto tra domenica e l’inizio della prossima settimana, potrebbe determinare il ritorno di precipitazioni via via più diffuse e talora significative, nevose mediamente al di sopra dei 700-1.200 metri di quota.

